На пастбище в российском регионе обнаружили расстрелянных коров

Жители Биробиджанского района Еврейской автономной области обнаружили расстрелянных коров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественную организацию автономии «Общество защиты животных "Добрые руки"».

Инцидент произошел на третьем километре осушительной системы «Надеждинская», недалеко от поля, засеянного соей. Уточняется, что на месте было обнаружено четыре трупа, еще двух животных пришлось дорезать. «Осенью все коровы глубокостельные. То есть убив одну корову, они убили две жизни», — сообщили в организации, добавив, что еще два животных пропали.

Отмечается, что подобные нападения происходят второй год подряд: в прошлом году коров расстреляли дробью. Тогда животные выжили, однако «утратили свои свойства давать молоко и производить потомство».

По данным агентства, в настоящее время проводится проверка сообщения жителей района. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и уточняет, имеют ли сельчане разрешения на оружие. По результатам расследования будет решаться вопрос о дальнейших действиях прокуратуры региона.

Ранее на Алтае россиянин расстрелял пасущихся коров и попал на видео. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина в кепке с пистолетом в руках идет и целится в коров, от выстрелов животные разбегаются.