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В НАСА назвали возможные сроки полета космонавта из России к МКС на Crew Dragon

НАСА: российский космонавт может полететь к МКС на корабле Crew Dragon осенью 2022 года
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Фото: Joe Skipper / Reuters

Руководитель программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США на МКС Джоэля Монтальбано заявил, что первый российский космонавт может отправиться к МКС на борту космического корабля Crew Dragon осень 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, американское агентство готовит соглашение с российской госкорпорацией о перекрестных полетах. Монтальбано рассказал на пресс-конференции миссии Crew Dragon-3, что общался с коллегами из Роскосмоса на прошлой неделе во время своего визита в Москву и «пытался продвинуть это соглашение».

«Мы внесли небольшие изменения, готовим соглашение к тому, чтобы Роскосмос подал его на рассмотрение своему министерству. Наша цель - осенью 2022 года иметь космонавта в рамках миссии Dragon Crew-5 и, по договору, на безвозмездной основе, в тот же временной промежуток иметь американца на "Союзе"», — отметил Монтальбано.

Утром 6 октября стало известно, что «киноэкипаж» корабля «Союз МС-19» перешел на Международную космическую станцию (МКС), где будет сниматься фильм «Вызов». Прибывших встретили командир станции Томас Песке, космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, японец Акихико Хосиде и астронавты США Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур.

В состав основного экипажа вошли космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд. Все отобранные кандидаты прошли специальную подготовку участников космического полета, которая длилась несколько месяцев. Ожидается, что Пересильд и Шипенко пробудут на МКС 12 дней

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