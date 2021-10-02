Названа дата отправки Crew Dragon к МКС

Falcon 9 с Crew Dragon отправится из Флориды к МКС 30 октября

НАСА и SpaceX назвали дату отправки корабля Crew Dragon с несколькими астронавтами на борту на Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте Европейского управления космических исследований (ESA).

Crew Dragon отправится к МКС 30 октября. Воскресенье, 31 октября, останется резервной датой на случай, если понадобится вторая попытка запуска. Запуск осуществят с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

«Астронавты отправятся в длительную научную миссию на борту орбитальной лаборатории, где будут жить и работать», — подчеркивается в заявлении.

.@NASA highlights the @SpaceX Crew-3 mission with a pair of virtual media briefings on Oct. 6 and Oct. 7. More... https://t.co/mnU6OsvfLA



🇺🇸 Commander Raja Chari

🇺🇸 Pilot Thomas Marshburn

🇺🇸 Mission Specialist Kayla Barron

🇩🇪 Mission Specialist Matthias Maurer pic.twitter.com/3vKse6HnLq — International Space Station (@Space_Station) October 1, 2021

На борту Crew Dragon будут находиться немецкий космонавт Матиас Маурер, а также астронавты НАСА Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Баррон.

16 сентября SpaceX впервые запустила корабль с гражданским экипажем с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США. Планировалось, что полет продлится около трех суток.