Астронавт НАСА сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon

Астронавт НАСА Шэннон Уолкер сравнила полет на российском космическом корабле «Союз» и американском Crew Dragon. Об этом сообщает РИА Новости.

Уолкер отметила, что не нашла существенных различий. «Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения — разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например в [Crew] Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в "Союзе"», — сказала она.

Астронавт добавила, что посадка Crew Dragon на воду показалась ей «немного мягче» приземления капсулы российского «Союза».

2 мая сообщалось, что Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился на Земле. Согласно заявлению, астронавты Виктор Гловер, Майкл Хопкинс, Шэннон Уолкер и Соити Ногути вернулись на Землю после полугодовой научной миссии на борту Международной космической станции (МКС).

17 апреля три члена экипажа МКС вернулись на землю в спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля «Союз МС-17». В числе прибывших космонавтов россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.