Члены экипажа МКС вернулись на землю

Три члена экипажа Международной космической станции (МКС) вернулись на землю в спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля «Союз МС-17». Трансляция спуска велась на сайте «Роскосмоса».

Астронавты приземлились в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказгана. В числе прибывших космонавтов россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.

«Союз МС-17» отстыковался от станции в 04:34 по Москве. В настоящее время работу на МКС продолжают семь членов экипажа: российские астронавты Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и японец Соити Ногути.

В декабре в корпусе МКС образовалась дыра. Утечка воздуха в российском модуле на станции была обнаружена в сентябре. Затем, в марте в российском модуле «Звезда» зафиксировали продолжение утечки воздуха после заделки двух трещин. За 11 с половиной часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра.

10 марта сообщалось, что на МКС нашли новую трещину. Космонавт Рыжиков нанес второй слой герметика на нее. При этом она была расположена возле трубопровода системы обеспечения теплового режима.