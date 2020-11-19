Экипаж Crew Dragon оценил полет на новом корабле

Экипаж Crew Dragon оценил полет на новом космическом корабле во время пресс-конференции с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Потрясающе быть здесь, запуск был невероятный Очень гладкий полет!» — заявил командир корабля Майкл Хопкинс. По словам японского астронавта Соити Ногути, для которого это третий полет в космос, запуск на новом космическом корабле был интересным опытом, доставившим ему удовольствие. Он добавил, что из трех кораблей, на которых он летал (российский «Союз», американские Shuttle и Crew Dragon), последний самый лучший.

Корабль Crew Dragon компании Space X с экипажем на борту стартовал к МКС 17 ноября. Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента станции в 07:00 по московскому времени. На борту корабля находятся три американских астронавта: командир Майкл Хопкинс, пилот Виктор Гловер и специалист Шеннон Уокер, — а также японский астронавт Соити Ногути. Их миссия продлится шесть месяцев.