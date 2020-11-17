Корабль Crew Dragon с экипажем состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon компании Space X с экипажем на борту стартовал к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте НАСА.

Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента станции в 07:00 по московскому времени. На борту корабля находятся три американских астронавта: командир Майкл Хопкинс, пилот Виктор Гловер и специалист Шеннон Уокер, — а также японский астронавт Соити Ногути. Их миссия продлится шесть месяцев.

Пуск корабля был совершен 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03:27 по московскому времени) с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Изначально запуск корабля планировался в субботу, 14 ноября, однако из-за прибрежного ветра было решено его отложить.

В мае состоялся первый пуск Crew Dragon с экипажем к МКС, который стал первым пилотируемым, проведенным НАСА начиная с июля 2011 года. После этого и вплоть до последнего времени астронавтов на МКС доставлял «Роскосмос».