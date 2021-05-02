Crew Dragon вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно приземлился на Земле. Об этом представители NASA сообщили в официальном Twitter-аккаунте.

Согласно заявлению, астронавты Виктор Гловер, Майкл Хопкинс, Шэннон Уолкер и Соити Ногути вернулись на Землю после полугодовой научной миссии на борту Международной космической станции (МКС). Корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе к югу от города Панама-сити, штат Флорида.

Астронавты отправились на корабле Crew Dragon к МКС с первым рабочим полетом в ноябре 2020 года. Пуск корабля был совершен 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03:27 по московскому времени) с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

В мае 2020 года состоялся первый пуск Crew Dragon с экипажем к МКС, который стал первым пилотируемым, проведенным НАСА начиная с июля 2011 года. После этого и вплоть до последнего времени астронавтов на МКС доставлял «Роскосмос».