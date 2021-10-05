Рогозин объяснил ручную стыковку «Союз МС-19»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил необходимость стыковки космического корбля «Союз МС-19» в ручном режиме вместо автоматического к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это потребовалось из-за сбоя в системе стыковки «Курс».

«Пассив на станции, приемная антенна. Два полукомплекта там стоят в пассиве, два полукомплекта в активе. Актив стоит на корабле, пассив стоит на станции. Вот они стали сбоить, между собой стали мигать, решили не рисковать и перейти на ручное управление, ничего особенного», — сказал глава госкорпорации.

Рогозин добавил, что «Союз МС-19» полностью исправен, пишет ТАСС.

На корабле «Союз МС-19» находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Актриса и режиссер будут снимать на МКС художественный фильм «Вызов».

