«Союз МС-19» к МКС пристыковался вручную

Состыковка космического корабля «Союз МС-19» с Международной космической станции (МКС) прошла в ручном режиме вместо автоматического, сообщает ТАСС, ссылаясь на трансляцию мероприятия, которое вел «Роскосмос ТВ».
«Ориентируйся визуально. Включай ручное управление», — дал команду экипажу космического корабля руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
На корабле «Союз МС-19» находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Актриса и режиссер будут снимать на МКС художественный фильм «Вызов».