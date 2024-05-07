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12:19, 7 мая 2024Экономика

Южная Корея усложнила поставки российских нефтепродуктов

Bloomberg: из-за расследования Южной Кореи нефтепродукты из РФ остаются в море

Фото: STAFF / Reuters

Партии российских нефтепродуктов начали надолго задерживаться в море из-за расследования властей Южной Кореи, которое было начато в марте этого года. Об этом со ссылкой на данные Kpler пишет Bloomberg.

По состоянию на 5 мая более двух миллионов баррелей нафты находились в танкерах более недели, причем некоторые из них оставались в районе Омана. В начале года аналогичные объемы оценивались в 790 тысяч баррелей в неделю.

Производители нефтехимической продукции в Южной Корее традиционно являются крупными покупателями сырья из России, но теперь они начали избегать прямого импорта грузов с неизвестным происхождением. Как указывают трейдеры, компаниям стало сложнее после того, как в стране стали следить за возможной перемаркировкой грузов.

Сами по себе поставки российской нафты не запрещены, но покупатели должны соблюдать потолок цен, чтобы не попасть под санкции группы G7. Сеул поддерживает эти меры, поэтому заинтересовался ростом импорта после начала боевых действий на Украине из таких стран, как ОАЭ, Малайзия, Сингапур и Тунис.

Ранее сообщалось, что в апреле суммарные объемы морского экспорта мазута и нафты из России рекордно снизились. По сравнению с тем же периодом 2023 года, указывает Kpler, падение составило 24 и 20 процентов соответственно, достигнув минимума 2017 года, когда начался с момента наблюдения. Эксперты считают, что такая динамика связана со снижением производства из-за плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и ударов по ним беспилотников.

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      Платон Щукин
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