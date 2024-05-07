Стало известно об ударе ВС России по свежим силам ВСУ

Лебедев: ВС России нанесли удар по свежим силам ВСУ в Черниговской области

Российские военные нанесли удар по свежим силам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья со ссылкой на своих коллег, передает РИА Новости.

«Вчера прилетело по свежему личному составу, прибывшему на ротацию в село Гремяч Новгород-Северского района на границе с Брянской областью. До этого поступали сведения, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника. Удары ракетами были связаны с этими сообщениями», — рассказал он. Лебедев также сообщил, что итоги удара пока неизвестны, однако взрыв был слышан в нескольких километрах.

По словам Лебедева, в Новгород-Северске было зафиксировано четыре удара Вооруженных сил (ВС) России. Он отметил, что в населенном пункте доукомплектовывают разбитые подразделения ВСУ и подвозят свежие силы для ротации.

Ранее подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области. Атака на скопления украинских военных была нанесена поздно вечером 6 мая.