Антрополог объяснил истоки «вечной войны» в Афганистане

Истоки «вечной войны» в Афганистане лежат в стремлении различных фракций поддерживать баланс сил внутри страны, чтобы не допустить взаимного уничтожения. Таким мнением в интервью «Ленте.ру» поделился профессор антропологии и социологии Женевского центра гуманитарных исследований Алессандро Монсутти.

Антрополог рассказал, что члены одной семьи могут намеренно примыкать к разным военным силам, чтобы при любом раскладе один из них оказался в победителях и смог бы позаботиться об остальных. Такое «распределение рисков» препятствует установлению полноценного мира в стране, но при этом исключает войну на тотальное уничтожение. При этом военные конфликты как бы становятся способом поддержания равновесия внутри общества. «Так что в некотором смысле война — это чуть ли общественный строй, который воспроизводит сам себя», — объяснил Монсутти.

15 сентября «Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в России) заявил о желании создать афганскую регулярную армию. По мнению боевиков, это позволит не допустить внутренней войны в Афганистане. За счет регулярных войск талибы планируют разгромить повстанцев в Панджшере. Боевики уже приступили к принудительной мобилизации молодых афганцев в Кабуле и применяют жестокие наказания к тем, кто отказывается идти воевать.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана». 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. 31 августа весь иностранный контингент покинул республику.