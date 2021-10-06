Обвиняемые в нападении на банк бойцы спецназа ФСБ рассказали суду о дележе денег

«МК»: в военном суде слушается дело о нападении на банк, в нем обвиняются сотрудники ФСБ

В Московском военном гарнизонном суде идет процесс по делу о разбойном нападении на банк «Металлург», в котором обвиняются бывшие бойцы спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел». Об этом сообщает «МК».

На слушании спецназовец Хетаг Маргиев из «Альфы» сообщил, что позвал знакомого Ахсара Дзуцева поучаствовать в налете на банк для массовки — чтобы создать нужный эффект для потерпевшего. Ему обещали заплатить вознаграждение. Дзуцеву выдали маску, а после «спецоперации» Маргиев передал ему пакет с деньгами.

Сумма при этом была названа разная. Маргиев утверждает, что Дзуцев получил, как все остальные, 6,5 миллиона рублей, а тот говорит, что лишь два миллиона. Дележом похищенных денег занимался их сообщник — экс-сотрудник управления «К» ФСБ Артур Власов.

В свою очередь защита подсудимых заявила о фальсификации материалов уголовного дела. По мнению адвокатов, следователь приобщил не все записи с камер видеонаблюдения из банка.

Дзуцев — девятый участник разбойного нападения на банк — был задержан в феврале. Он скрылся от следствия и долгое время был в розыске. Его поймали на границе Южной и Северной Осетии.

В Московском военном гарнизонном суде рассматривается дело в отношении бойцов спецгруппы «Альфа» Владимира Урусова и Романа Оболенского, сотрудников управления «К» ФСБ Александра Карелина и Артура Власова, спецназовцев из «Вымпела» Дмитрия Капышева и Хетага Маргиева из «Альфы», а также налоговика Дмитрия Чуквина.

Дзуцева судят в Гагаринском суде Москвы в отдельном порядке.

В розыске остаются двое фигурантов дела: предполагаемый заказчик нападения на банк Борис Караматов и Николай Стефа.

Днем 10 июня 2019 года «частные инкассаторы» подъехали на бронированной машине к московскому офису банка «Металлург». Здесь они должны были передать деньги предпринимателю. Когда сумка с деньгами оказалась у него, сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ России ворвались с оружием и в полном обмундировании, прокричали «Руки за спину!», забрали 136 миллионов рублей и скрылись.