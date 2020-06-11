Боец спецназа ФСБ купил подруге квартиру после разбойного нападения

Бывший сотрудник подразделения спецназа Владимир Урусов, обвиняемый в разбойном нападении, потратил похищенные деньги на покупку квартиры для своей подруги. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает Telegram-канала «112».

О факте получения бойцом денег следствию рассказал еще один фигурант дела Хетаг Маргиев. По итогам проверки, проведенной по месту жительства бывшего сотрудника спецназа, у него обнаружили договор долевого строительства на сумму 6,6 миллиона, оформленный на некую Сабаеву — подругу бойца. Как уточняет канал, ее доходы за 2018 год не превышали 150 тысяч рублей.

Днем 10 июня «частные инкассаторы» подъехали на бронированной «Тойоте» к московскому офису. Здесь они должны были передать деньги предпринимателю. Когда сумка с деньгами оказалась у него, сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ России ворвались с оружием и в полном обмундировании, прокричали «Руки за спину!», забрали деньги и скрылись. Действовали нападавшие, предположительно, по наводке работника банка.

По уголовному делу о разбойном нападении оказались арестованы бойцы спецгруппы «Альфа» — Владимир Урусов и Роман Оболенский, а также сотрудники управления «К» спецслужбы — Дмитрий Чуквин, Александр Карелин и Александр Власов. Еще двое спецназовцев, Дмитрий Капышев из «Вымпела» и Хетаг Маргиев из «Альфы», были заключены под домашний арест.

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