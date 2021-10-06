Жесткий разгон протестов в Словении попал на видео

Полиция Словении применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих против ужесточения коронавирусных ограничений в Любляне. Об этом сообщает RT. Видео с места событий опубликовал портал Ruptly.

Отмечается, что демонстрации начались накануне предстоящего саммита Евросоюза, который пройдет в словенской столице. На запись попали сотни граждан, вышедших на улицы для выражения протеста против мер по борьбе с COVID-19. На кадрах можно увидеть жесткие столкновения демонстрантов с правоохранителями, а также полицейские машины с водометами.

По информации RT, лидера протестного движения задержали. Отмечается, что это не первая массовая акция, связанная с недовольством населения в отношении антиковидной политики властей Словении. В стране вакцинировались от коронавируса только 48 процентов жителей, что значительно ниже, чем в остальной Европе.

2 октября сообщалось, что в ответ на беспорядки, в которые переросла акция протеста в чилийской столице Сантьяго, полиция применила водометы и слезоточивый газ. Демонстрация началась 1 октября в честь двухлетней годовщины начала протестов, которые привели к изменениям в конституции, принятой еще при диктаторе Аугусто Пиночете. Протестующие развели костры прямо на улицах города.