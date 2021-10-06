На Чукотке захотели построить уникальный канатный аэромост

Правительство Чукотского автономного округа захотело построить уникальный канатный аэромост, который свяжет поселок Угольные Копи, где находится аэропорт, с окружным центром. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава региона Роман Копин намерен отправить заявку на строительство моста в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что проектные работы по мосту через Анадырский лиман начнутся в конце 2021 года.

Протяженность аэромоста составит семь тысяч 600 метров. В этом проекте впервые в России будет использована усовершенствованная технология транспортировки пассажиров и грузов по подвесной канатной дороге с двумя несущими канатами. Данная технология полностью адаптирована к условиям Арктики.

Введение объекта в эксплуатацию запланировано зимой 2023-2024 годов. По предварительной оценке, стоимость моста составит около 2,7 миллиарда рублей.

В настоящее время на этом участке зимой для транспортного сообщения оборудована ледовая переправа, в межсезонье пассажиров доставляют вертолетами и судами на воздушной подушке. В год через Анадырский лиман переправляются более 60 тысяч человек, в основном — авиапассажиры.

Ранее представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, что круглогодичная навигация по Северному морскому пути начнется в высоких широтах в 2023-2024 годах. Он отметил, что в 2022 году будут запущены регулярные контейнерные перевозки, которые обеспечат доставку рыбной продукции из Дальнего Востока в европейскую часть России.