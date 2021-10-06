На российском кладбище заметили бродящего среди могил медвежонка

Около могил на кладбище под Мурманском очевидцы обнаружили медвежонка

Под Мурманском очевидцы заметили медвежонка, который бродил по кладбищу. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте murmansk_chp.

Гуляющего между могил зверя обнаружили по дороге Мурманск-Мурмаши. Очевидцы также предположили, что рядом может находиться мама медвежонка.

«В 9-10 утра 5 октября возле секторов 50-70 решил выйти на прогулку медвежонок», — говорится в группе.

Ранее на одной из улиц в Сочи заметили прогуливающегося медвежонка. Животное попало на видео. На снятых очевидцами кадрах видно, как медвежонок идет по дороге, освещенной фонарем, а на фоне слышен лай собак.