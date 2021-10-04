Медвежонок прогулялся по улице российского города и попал на видео

На одной из улиц в Сочи заметили прогуливающегося медвежонка. Животное попало на видео, которое публикует ГТРК «Вести Сочи».

Как отмечается, запись была сделана на улице Зеленой в селе Молдовка Адлерского района. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как медвежонок идет по дороге, освещенной фонарем. На фоне слышится лай собак. В какой-то момент животное уходит с улицы и скрывается в кустах.

Когда именно было снято видео, не уточняется.

В сентябре сообщалось, что в деревне Деулино Рязанской области обнаружили отчетливые следы бурого медведя, занесенного в Красную книгу региона. Отмечалось, что определить размеры животного не предоставляется возможным.

