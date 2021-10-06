В WWF рассказали о вышедшем к селу на Чукотке белом медвежонке

WWF: белый медвежонок, который вышел к людям на Чукотке, может стать самостоятельным

Белый медвежонок, который вышел к людям в селе Ванкарем на Чукотке, может выжить и стать самостоятельным. Об этом сообщил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России на своей странице во «ВКонтакте».

«Белому медвежонку из Ванкарема повезло, в отличие от других медвежат, оставшихся без мамы. Он находится в том месте, где есть характерная для белых медведей пища: останки моржей», — говорится в сообщении фонда.

В WWF рассказали, что за животным наблюдают сотрудники Росприроднадзора, ученые и экологи. Они анализируют, сможет ли медвежонок выжить в дикой природе. Если нет, то особь придется поместить в зоопарк.

О том, что к селу на Чукотке вышел белый медведь, стало известно в ночь на 3 октября. В фонде сообщили, что животному около года, специалисты не обнаружили следов его матери.

Ранее впервые в истории белый медведь отошел от побережья Северного Ледовитого океана на 2,5 тысячи километров — расстояние, сопоставимое с расстоянием между Москвой и Брюсселем. По словам ученых, животное могло покинуть полярные районы Якутии и отправиться на юг из-за проблем с головным мозгом.