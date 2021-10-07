Стало известно о будущем вышедшего к людям осиротевшего белого медвежонка

Ученые решили вернуть в дикую природу вышедшего несколько дней назад в чукотское село белого медвежонка-сироту. Его планируют подкармливать нерпой, заявил ТАСС глава программ научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров.

«Медвежонка пока решили оставить в дикой природе. (…) Ночью он снова объявился. Проскочил по селу, но очевидно не был голодным, не тронул жир, что лежал в одном месте. Есть идея подкладывать ему природную еду — нерпу», — сказал Никифоров.

Он пояснил, что для этого надо дождаться хорошей погоды. Возможно удастся повторить удачный эксперимент 2019 года, когда в чукотском селе Рыркайпий вернули в дикую природу белого медведя — сеголетку. Это молодая особь возрастом до одного года, уточнил Никифоров.

О том, что к селу на Чукотке вышел белый медведь, стало известно в ночь на 3 октября. Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России отметили, что животному около года, специалисты не обнаружили следов его матери.