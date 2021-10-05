В Иркутской области области рядом с туристической тропой заметили медведя

Лесники Прибайкальского национального парка, расположенного в Иркутской области, заметили следы медведя около туристического маршрута. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, сотрудники участкового лесничества предположили, что животное неоднократно появлялось около пешеходной тропы, которая начинается на железнодорожной станции Темная Падь и заканчивается в поселке Старая Ангасолка.

По мнению экспертов, бурый медведь собирает на упомянутом участке опавшую кедровую шишку. «Вряд ли он в ближайшее время покинет это место», — заключили они.

По этой причине работники национального парка посоветовали посетителям ходить по маршруту днем и только в составе группы. Вдобавок они попросили не оставлять на территории мусор, который может привлечь медведя к туристической тропе.

Ранее в естественную среду обитания отправили 13 медвежат-сирот, выросших под наблюдением специалистов из Торопецкого заповедника в Тверской области. Подросших медведей подготовили к выпуску в лес. Прежде всего их вакцинировали от бешенства и обработали средствами от паразитов.