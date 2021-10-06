В России подросток во время игры столкнул девочку с третьего этажа

В Волгограде подросток столкнул девочку с третьего этажа во время игры в заброшенном доме

В Волгограде 13-летнюю девочку во время игры столкнули с третьего этажа заброшенного дома. Об инциденте пишет новостной портал 26.RU.

Настя вместе с другими подростками играла в заброшенном доме 23 июля. По ее словам, она взяла в руки палку, которую попытался отобрать ее знакомый. Мальчик дергал палку и толкал девочку к краю. В какой-то момент, не рассчитав силы, он столкнул ее с высоты. С множественными травмами Настю госпитализировали. Сейчас она прикована к постели.

В полиции матери девочки отказали в возбуждении уголовного дела из-за того, что ее дочь толкнул несовершеннолетний. По словам пострадавшей, ее друзья между собой договорились сказать, что ничего не видели. В день происшествия большинство из них говорили, что она не выживет.

Мать Насти заявила, что ни компенсации, ни извинений родители предполагаемого виновника случившегося не принесли. «Я это так не хочу оставлять. Это значит, что любой подросток может идти толкать кого угодно с крыши, и ему ничего за это не будет?» — возмутилась россиянка.

По мнению юристов, матери пострадавшей следует обратиться в прокуратуру.

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