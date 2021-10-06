Байден предупредил о риске США потерять преимущество в мире

Соединенные Штаты рискуют утратить свое экономическое преимущество в мире. Об этом предупредил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

По его словам, такое развитие событий станет возможным, если государство не будет осуществлять масштабные инвестиции, в том числе в инфраструктуру страны. Он добавил, что сейчас США находятся в переломном моменте. «В течение большей части XX века мы лидировали в мире со значительным перевесом. Но потом что-то случилось. Мы замедлились, мы прекратили инвестировать в самих себя», — отметил американский лидер.

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31 марта Байден предложил комплексный план модернизации инфраструктуры, который в настоящее время проходит согласование. 10 августа документ утвердил Сенат Конгресса США, после чего он поступил на рассмотрение Палаты представителей. Новый пакет реформ, рассчитанный на 3,5 триллиона долларов, уже вызвал разногласия в правительстве, в том числе среди членов Демократической партии, которую представляет президент.

План Байдена предполагает существенное сокращение налогов для среднего класса, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, доступность всеобщего дошкольного образования, создание общественных колледжей, борьбу с изменением климата и расширение программ медицинской помощи. Финансирование плана произойдет за счет увеличения налогов для богатых американцев и корпораций. Законодатели все еще обсуждают детали.

