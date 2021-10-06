Мать обвиняемого в госизмене основателя Group-IB обратилась к Путину

Мать основателя и руководителя компании Group-IB Ильи Сачкова, арестованного по обвинению в госизмене, обратилась к президенту России Владимиру Путину. Ее письмо опубликовал Forbes.

В тексте Людмила Сачкова подчеркнула, что никогда не поверит, что ее сын мог предать свою страну. По ее словам, он многое сделал для родины, является отличным примером для молодежи и, кроме того, глубоко верующим человеком.

«Он настоящий патриот. Илья давно мог жить в другой стране, вместо этого он живет в России, гордится ее историей, восстанавливает заброшенные солдатские могилы, занимается с молодежью, убеждая ее, что надо жить и работать в России», — подчеркнула она.

Автор послания уверена, что решение об аресте Сачкова нанесло мощный удар по нравственному и моральному климату в стране, информационной безопасности, а также по тем людям, «которые за ним шли», — женщина уверена, что теперь многие из них задумаются об отъезде из России.

«И опять "потекут мозги" за границу, а здесь останутся блогеры, бездарные певцы и прочие "Шариковы"», — заявила Сачкова.

В заключение она попросила главу государства честно разобраться в деле и освободить ее сына, ведь, на ее взгляд, «ему приписывают государственную измену, не уточняя, в чем она заключается». «Речь идет даже не о судьбе отдельной личности, а о доверии к государству», — отметила мать основателя Group-IB.

4 октября сообщалось, что суд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы на арест Сачкова. Заседание, на котором проверят законность ареста, состоится 21 октября.

Лефортовский суд Москвы отправил основателя Group-IB в СИЗО до 27 ноября. Сачкова заподозрили в госизмене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России — против него возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. По версии следствия, Сачков работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, которые составляют государственную тайну в области кибербезопасности. Сам основатель Group-IB вину не признает.