Сбербанк стал самым дорогим банком Европы

Рыночная капитализация Сбербанка превысила 7,9 триллиона рублей и позволила ему обойти британский HSBC в списке самых дорогих банков Европы, сообщает «Эксперт». В мировом рейтинге Сбербанк поднялся на 14-е место.

В ходе торгов Московской биржи в среду, 6 октября, акции компании установили исторический максимум, поднявшись до 375,31 рубля за штуку. Бумаги компании дорожают на ожидании позитивного финансового отчета за первые девять месяцев 7 октября, считают аналитики.

Также инвесторов привлекает дивидендная политика банка, направляющего на них половину чистой прибыли. По прогнозам правительства России, дивиденды банка в 2022 году составят 26,36 рубля за акцию, в 2023-м — 26,95 рубля, а в 2024-м — 29,96 рубля. Через три года дивиденды акционерам должны вырасти на 60 процентов, до 29,96 рубля за акцию.

В начале октября французская газета Les Echos назвала Сбербанк технологическим гигантом из-за его развитой экосистемы. Издание подсчитало, что Сбер предлагает около 80 различных услуг, многие из которых организованы по модели маркетплейсов.