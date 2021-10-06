Умер заразившийся коронавирусом российский сенатор Селезнев

Член Совфеда от Адыгеи Селезнев умер на 63-м году жизни после заражения коронавирусом

Член Совета Федерации от Республики Адыгея Олег Селезнев умер после заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько информированных источников.

Согласно их данным, сенатор скончался на 63-м году жизни в одном из ковидных госпиталей Краснодара.

Данную информацию РИА Новости подтвердил председатель Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. «К сожалению, это так, Олег Викторович скончался», — сообщил он.

Олег Селезнев был наделен полномочиями члена верхней палаты парламента от Адыгеи в 2017 году. До назначения он с 2009-го возглавлял управление ФСБ по республике, а также служил в должности первого заместителя начальника УФСБ по Краснодарскому краю. Награжден орденом Красной Звезды и орденом «За военные заслуги».