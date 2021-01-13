Депутат Госдумы попал в реанимацию из-за коронавируса

Один из депутатов Госдумы находится в реанимации в связи с коронавирусом, рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его цитирует РИА Новости в среду, 13 января.

«Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации», — сказал он, не уточнив имени.

Володин напомнил, что уже треть депутатов переболели коронавирусной инфекцией.

18 декабря из-за коронавируса умер депутат Госдумы от КПРФ, первый замглавы бюджетного комитета Валентин Шурчанов. Ему было 73 года. Он стал вторым депутатом Госдумы, который скончался из-за коронавируса. 23 сентября от COVID-19 умер его однопартиец Ваха Агаев.

15 декабря Володин сообщил, что пять парламентариев повторно заразились COVID-19. В частности, с начала эпидемии коронавирус был выявлен у депутатов Оксаны Пушкиной, Леонида Калашникова, Дмитрия Новикова, Дмитрия Ионина и Светланы Максимовой.