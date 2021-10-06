Источник ТАСС: число погибших при крушении судна в Белом море возросло до двух

Число погибших в результате крушения в Белом соре судна «Фаворит» увеличилось до двух. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Ранее в следственном управлении на транспорте Следственного комитета России «Ленте.ру» сообщили об одной погибшей пассажирке, которая скончалась в карете скорой помощи.

По словам источника, тело второго погибшего было обнаружено на берегу. Судьба двух человек остается неизвестной.

Позднее в пресс-службе МЧС подтвердили информацию о гибели второго члена экипажа судна «Фаворит», передает ТАСС.