Стало известно о гибели пассажирки тонущего в Белом море судна

Одна из спасшихся с тонущего в Белом море судна «Фаворит» пассажирок скончалась в карете скорой помощи. О ее гибели «Ленте.ру» сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская. Судьба еще трех человек остается неизвестной.

Она также отметила, что по факту случившегося проводится проверка. К месту подачи сигнала бедствия для спасательной операции направились подразделения МЧС. По словам Марковской, на судне находились четверо мужчин и одна женщина.

Ранее стало известно, что судно «Фаворит» начало тонуть в Белом море в районе поселка Кашкаранцы. Связь с экипажем была потеряна из-за шторма. Отмечалось, что пассажиры успели перебраться на спасательный плот.

В августе вертолет Ми-8 АО «Витязь-Аэро», который упал в Курильское озеро на Камчатке, подняли на берег. Ми-8 затонул после неудачной попытки приземления над Курильским озером. В момент падения воздушного судна на борту находились 16 человек, среди которых были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также трое членов экипажа. Восьмерым путешественникам удалось выжить и добраться до берега.