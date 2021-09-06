Упавший на Камчатке вертолет Ми-8 вытащили на берег

Упавший в Курильское озеро на Камчатке вертолет Ми-8 вытащили на берег

Вертолет Ми-8 АО «Витязь-Аэро», который в августе упал в Курильское озеро на Камчатке, подняли на берег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Вытащили на берег. Тащили долго», — сказал собеседник агентства. Уточняется, что у воздушного судна сломан хвост, отсутствуют задние створки и повреждена вся передняя часть.

Кроме того, источник сообщил, что на озеро отправились следователи Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. «В настоящее время со дна озера на берег поднят вертолет, следователи вылетели к месту поднятия воздушного судна для проведения осмотра», — говорится в сообщении.

12 августа вертолет Ми-8 затонул после неудачной попытки приземления над Курильским озером. В момент падения воздушного судна на борту находилось 16 человек, среди которых были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также трое членов экипажа. Восьмерым путешественникам удалось выжить и добраться до берега. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

