В Белом море начало тонуть судно с людьми на борту

ТАСС: судно «Фаворит» с пятью людьми на борту начало тонуть в Белом море

Частное судно «Фаворит» с пятью пассажирами на борту начало тонуть в Белом море в районе поселка Кашкаранцы. По данным источника ТАСС в экстренных службах, люди сумели спастись.

Собеседник агентства пояснил, что связь с экипажем была потеряна из-за шторма. «По предварительным данным, находившиеся на борту люди успели воспользоваться спасательным плотом», — заявил источник.

Полузатонувшее судно и оранжевый плот в настоящее время видны в 10 километрах от маяка, добавил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Shot, штормовые волны мешают спасателям выйти в море. К месту происшествия направляется вертолет из Архангельска. Судно якобы принадлежит некоему Константину Комиссарову.

Ранее вертолет Ми-8 АО «Витязь-Аэро», который в августе упал в Курильское озеро на Камчатке, подняли на берег. Ми-8 затонул после неудачной попытки приземления над Курильским озером. В момент падения воздушного судна на борту находились 16 человек, среди которых были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также трое членов экипажа. Восьмерым путешественникам удалось выжить и добраться до берега.