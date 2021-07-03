В Совфеде обвинили Киев в политизации инцидента с рыболовецким судном

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков обвинил Киев в попытке политизировать инцидент с украинским рыболовецким судном в Черном море, передает ТАСС.

«Я не думаю, что надо какие-то ноты принимать и так далее. Так мы ноты начнем принимать уже по разным бытовым или производственным вещам, которые происходят на Украине. Мы свое дело сделали, поступили по общепринятым международным стандартам, — сказал Цеков. — Если они делают такие заявления, то это фактически переводится в какую-то политическую плоскость».

Утром 3 июля Национальный центр управления обороной России сообщил, что ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» ФСБ направлены на помощь украинскому рыболовецкому судну, экипаж которого подал сигнал бедствия.

Минобороны Украины заявило, что российские корабли не приближались к судну, несмотря на получение сигнала SOS.

Пресс-секретарь Росморречфлота рассказал, что корабль Черноморского флота зафиксировал сигнал SOS и предложил оказать помощь. В морском спасательном центре «Одесса», что тоже получили сигнал и направили буксир. После того как украинская сторона начала спасательную операцию, российским кораблям был дан отбой.