Украина опровергла сообщение России о помощи терпящему бедствие судну

Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» ФСБ России не приближались к украинскому рыболовецкому судну «ОД-2592», несмотря на получение сигнала SOS. Таким образом, Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергло информацию о том, что Россия предлагала помощь украинским морякам, сообщается на сайте ведомства.

«Распространение указанной информации происходило в то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны ГПС Украины в порт приписки Очаков», — пояснили в Минобороны.

Ранее 3 июля Национальный центр управления обороной России сообщил, что российские суда направились на помощь украинским морякам, подавшим сигнал бедствия в Черном море. Капитан «ОД-2592» передал, что у корабля отказал двигатель, он обесточен и в данный момент дрейфует. Он также попросил помощи в информировании властей Украины об аварии.

Позже в Росморречфлоте заявили, что украинское судно от помощи россиян отказалось.