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В России отреагировали на обвинение Киева в отказе помочь украинскому судну

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России отреагировали на обвинение Киева в отказе помочь украинскому судну, терпящему бедствие в Черном море. Об этом 3 июля сообщает РИА Новости.

«Наш корабль Черноморского флота зафиксировал сигнал SOS, связался с нашим оперативным дежурным с предложением оказания помощи. Мы выяснили ситуацию с оперативным дежурным морского спасательного центра "Одесса". Они подтвердили, что сигнал тоже получили и что направлен буксир. Эта информация была доведена до нашего корабля через военных Черноморского флота», — рассказал пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Он добавил, что после того, как украинская сторона начала спасательную операцию, российским кораблям был дан отбой.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российские корабли не приближались к украинскому рыболовецкому судну «ОД-2592», несмотря на получение сигнала SOS.

Утром 3 июля Национальный центр управления обороной России сообщил, что ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» ФСБ направлены на помощь украинскому судну, экипаж которого подал сигнал бедствия.

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