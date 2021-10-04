Задержан организатор полета разбившегося в Подмосковье вертолета с молодой парой

По делу о крушении в Московской области вертолета Robinson R-44, в котором погибли три человека, задержана индивидуальный предприниматель, которая занималась организацией экскурсионного полета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Женщине 1977 года рождения предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Она не признала свою вину. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.

Ранее 4 октября сообщалось, что на борту разбившегося вертолета, кроме пилота Александра Шапочкина, находилась молодая пара: Христина К. (2000 года рождения) и Семен С. (1999 года рождения), которые приехали в Москву из Пермского края. Они приходились друг другу родственниками.

Отец девочки — священнослужитель Иоанн Кисель. Отец Семена владеет заводом в Соликамске.

Вертолет потерпел крушение на Тураевском шоссе в подмосковном Лыткарине вечером в воскресенье, 3 октября. После падения воздушное судно не загорелось. По данным МЧС, все три человека, которые находились на борту, погибли. Вертолетом управлял опытный пилот Александр Шапочкин, неоднократный участник чемпионатов Европы по авиаралли в составе сборной России.

Источник в экстренных службах ТАСС назвал предварительными версиями крушения ошибку пилотирования и техническую неисправность.