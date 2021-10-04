Появились кадры с места крушения вертолета Robinson R44 в Подмосковье

Последствия крушения легкомоторного вертолета Robinson R44, который обнаружили в подмосковном Лыткарине, сняли на видео. Его публикует Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале.

На появившихся кадрах видно, что спасатели работают на месте крушения. Вертолет лежит на боку, он сильно поврежден из-за удара.

Вертолет потерпел крушение на Туровском шоссе в подмосковном Лыткарине вечером в воскресенье, 3 октября. После падения воздушное судно не загорелось. По данным МЧС, все три человека, которые находились на борту, погибли. Вертолетом управлял опытный пилот Александр Шапочкин, который являлся неоднократным участником чемпионатов Европы по авиаралли в составе сборной России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, предварительными версиями крушения являются ошибка пилотирования и техническая неисправность.