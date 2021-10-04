Раскрыты подробности крушения вертолета «Robinson R44» в Подмосковье

3 октября в Подмосковье в результате крушения легкомоторного вертолета Robinson погибли три человека. Предварительными версиями причин аварии названы ошибка пилотирования и техническая неисправность, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В 19:41 поступила информация о том, что в лесополосе в населенном пункте ЗИЛ-городок, городском округе Лыткарино при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Robinson R-44. Возгорания не последовало МЧС о крушении вертолета Robinson

На борту воздушного судна находились три человека — двое мужчин и женщина. Сообщается, место падения вертолета обнаружено, на месте крушения найдены останки погибших. Причины происшествия устанавливаются.

Уточняется, что вертолет принадлежал аэроклубу «Кондор-М», он выполнял учебно-тренировочный полет.

Основные версии

По словам источника в правоохранительных органах, причинами крушения вертолета Robinson могли стать техническая неисправность и ошибка пилота.

По данным РЕН ТВ, вертолет потерял связь с диспетчером, когда возвращался с маршрута. Очевидцы слышали, как перед падением у вертолета затих двигатель.

Как сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, Следственный комитет квалифицировал крушение R-44 как нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) Елена Марковская о нарушении правил безопасности на судне

За штурвалом — опытный пилот и преподаватель

По информации Telegram-канала 112, вертолетом Robinson R44 управлял опытный пилот Александр Шапочкин.

Шапочкин окончил Калужское авиационно-техническое училище. В последние годы он был не только практикующим пилотом, но и преподавателем в авиационном учебном центре «Рустехник».

Пилот провел в небе более 6000 часов и являлся неоднократным участником чемпионатов Европы по авиаралли в составе сборной России.

Помимо Шапочкина на борту находились еще один мужчина и женщина. Все трое погибли, получив тяжелые травмы.

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