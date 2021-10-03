Названы основные версии причин крушения вертолета в Подмосковье

ТАСС: причиной крушения вертолета в Подмосковье мог стать отказ техники и ошибка пилота

Техническая неисправность и ошибка пилота могли стать причиной крушения вертолета Robinson в подмосковном Лыткарине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте трагедии сейчас работают следователи и криминалисты, они выясняют причины и обстоятельства падения воздушного судна. Как сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, Следственный комитет квалифицировал крушение R-44 как нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее в МЧС подтвердили информацию о гибели трех человек в результате крушения легкомоторного вертолета R-44 на Туровском шоссе в подмосковном Лыткарине. На борту воздушного судна находилось три человека — двое мужчин и женщина. Сообщается, место падения вертолета обнаружено, на месте крушения найдены останки погибших.