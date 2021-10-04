Дочь священника и сын бизнесмена разбились при крушении вертолета в Подмосковье

Mash: при крушении Robinson R44 в Лыткарине погибли дочь священника и сын бизнесмена

Установлены личности пассажиров, погибших при крушении вертолета Robinson R44 в подмосковном Лыткарине — это молодая пара. Об этом сообщает в понедельник, 4 октября, телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, на разбившемся в минувшее воскресенье в Лыткарине борту кроме пилота Александра Шапочкина находились Христина К. (2000 года рождения) и Семен С. (1999 года рождения).

По данным Telegram-канала Mash, погибшие приходились друг другу родственниками. Они приехали из Пермского края.

«Отец девочки — церковнослужитель Иоанн Кисель — рассказал нам, что погибшие ребята были родственниками. Иоанн находится в Анапе и может не успеть вернуться к похоронам. Отец Семена владеет заводом в Соликамске», — говорится в сообщении канала.

Сейчас мужчина едет в Москву на опознание, рассказал собеседник Mash.

Вертолет потерпел крушение на Туровском шоссе в подмосковном Лыткарине вечером в воскресенье, 3 октября. После падения воздушное судно не загорелось. По данным МЧС, все три человека, которые находились на борту, погибли. Вертолетом управлял опытный пилот Александр Шапочкин, который являлся неоднократным участником чемпионатов Европы по авиаралли в составе сборной России.

Источник в экстренных службах ТАСС назвал предварительными версиями крушения ошибку пилотирования и техническую неисправность.