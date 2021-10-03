Самолет застрял под мостом и попал на видео

В Индии самолет застрял под пешеходным переходом на шоссе Дели-Гургаон в районе международного аэропорта Дели и попал на видео. Ролик стал вирусным в социальных сетях. Внимание на него обратили журналисты The Times of India.

Сотрудники издания обратились за комментариями к авиакомпании Air India и выяснили, что воздушное судно, застрявшее под мостом, было продано частному лицу, поскольку было «старым и сломанным». Новый владелец лайнера решил перевезти его, но не рассчитал габариты самолета.

На видео видно, как авиалайнер заблокировал часть шоссе. Его нос и половина корпуса смогли проехать под пешеходным переходом, а хвостовая часть застряла.

Представитель аэропорта Дели также заявил, что ни один из действующих самолетов не участвовал в инциденте. «Самолет, конечно же, не принадлежит флоту аэропорта Дели, и на видео он перевозится без крыльев. Судя по всему, это сломанный самолет, и водитель, возможно, принял ошибочное решение при его транспортировке», — сказал служащий.

Ранее самолет авиакомпании Flybe случайно столкнулся с другим припаркованным лайнером и застрял под ним. Воздушное судно Bombardier Q400, хранившееся в аэропорту шотландского города Абердин, готовилось к вылету и во время руления задело стоявший на месте Embraer 145 авиакомпании Loganair.

