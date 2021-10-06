Российский эксперт объяснила тенденцию подростковых суицидов в прямом эфире

Директор Института интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис» Альбина Локтионова объяснила тенденцию подростковых суицидов. Ее слова в среду, 6 октября, приводит радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Психолог отметила, что в подростковом возрасте дети испытывают большую потребность в том, чтобы заявить о своей индивидуальности, а через публичность они ищут поддержки и одобрения своих действий.

«Они что-то хотят сообщить, что даже этой связи, которая есть, ее не хватает. Они до последнего заявляют свою индивидуальность», — отметила она.

По словам Локтионовой, подростки очень сильно отличаются от взрослых, но в то же время есть две общие потребности: потребность в привязанности и потребность в смысле. Отличительным моментом, который важен только для подростков, она считает публичность.

«Это особенность суицидов последнего времени. Раньше не было публики, и не было такого обязательства, которое они объявили бы публично (...). В этом смысле такое окружение усиливает тенденцию покончить с собой», — рассказала психотерапевт.

Ранее 6 октября стало известно, что в Саратове 11-летняя школьница попыталась убить себя во время стрима, на котором ее подначивали подписчики.