В России школьница пыталась убить себя на стриме с подначивавшими ее зрителями

В Саратове школьница пыталась покончить с собой на стриме с подначивавшими ее подписчиками

В Саратове 11-летняя школьница попыталась убить себя во время стрима, на котором ее подначивали подписчики. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры, подробности приводит издание «Новости Саратова». Это второй подобный случай за последние несколько дней.

Инцидент произошел ночью 6 октября в Ленинском районе Саратова. Девочку в ходе трансляции подначивали зрители. Россиянка начала вести обратный отсчет и прощаться со зрителями, однако из-за страха она несколько раз откладывала попытку самоубийства. Пострадавший ребенок был госпитализирован с травмами.

По данным прокуратуры, семья девочки благополучная и не попадала до этого инцидента в поле зрения органов системы профилактики и безнадзорности. По результатам проверки будет принято решение о прокурорском реагировании.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске еще одна 11-летняя школьница также пыталась покончить с собой во время прямой трансляции. Уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва», что причины произошедшего выясняются.