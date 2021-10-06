Женщина лишилась зубов в молодости и раскрыла трудности жизни без них

Многодетная мать потеряла все зубы в молодости и раскрыла трудности жизни без них. Соответствующие ролики появились в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Джессика (Jessica) призналась, что лишилась зубов в раннем возрасте, однако долгое время у нее не было денег на протезы, из-за чего она сталкивалась с травлей со стороны окружающих. С недавнего времени у нее появились две вставные челюсти, и женщина решила показать их установку на видео, чтобы вдохновить людей и призвать подписчиков принимать свою внешность.

По словам блогерши, для фиксации протезов она использует специальный порошкообразный клей. Сначала героиня материала насыпает его во вставные челюсти, стряхивает излишки и крепит их во рту. «Вот так легко я вставляю себе красивые зубы», — прокомментировала она.

Джессика подчеркнула, что ей было сложно принять свое лицо без зубов и привыкнуть к протезам. «Я показываю себя на видео, чтобы помогать людям стать увереннее в себе. Я прекрасно понимаю, что это очень нелегко. В будущем я хочу поставить импланты, но боюсь, что мое тело их отторгнет, и поэтому откладываю эту процедуру. И я показываю вам свой путь преображения, чтобы вы знали, что вы не одни», — заверила блогерша.

Пользователи сети поблагодарили и поддержали женщину в комментариях под роликами. «У тебя все будет хорошо!», «Я тобой горжусь», «Ты вдохновляешь меня! Спасибо тебе за то, что не боишься показывать себя такой, какая ты есть», «Ты мой пример для подражания», «Благодаря тебе я перестала стесняться свои протезов!» — писали юзеры.

В августе популярная из-за красоты женщина оказалась беззубой и показала настоящее лицо. 36-летняя Алисия (Alicia) решила показать фанатам природную внешность. Она позировала перед камерой в привычном образе, а затем начала снимать фейковые волосы и удалять мейкап, стирая его салфеткой с левой половины лица. Алисия завершила съемку, вытащив изо рта искусственную челюсть: героиня материала оказалась полностью беззубой.