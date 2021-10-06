Дизайнер придумал одежду для переживших трансплантацию органов пациентов

Американский дизайнер придумал одежду для людей, переживших операцию по пересадке органов. Об этом сообщает People.

Модельер Рене Руиз (Rene Ruiz) разработал вещи специально для пациентов больницы Miami Transplant Institute в Майами, которым хирурги провели различные трансплантации. Отмечается, что мужчина сшил халаты по просьбе директора по маркетингу медицинского учреждения Мэтьи Пинзура.

Согласно материалу, во время работы дизайнер консультировался с врачами, медсестрами и пациентами, чтобы создать максимально комфортную одежду. В конечном счете он представил голубой халат с внутренними карманами и специальными выходами для трубок, которые легко открываются с помощью кнопок. Каждое изделие украшено вышивкой в виде сердца.

«Мои халаты не только красивые, но и комфортные. Они помогают пациентам быстрее восстановиться и облегчают работу медицинскому персоналу. Счастливые лица пациентов — то, ради чего я работал. Я счастлив, что помог им лучше перенести реабилитацию после операции!» — заключил Руиз в интервью журналистам.

Отмечается, что всего в больницу доставили 4260 халатов.

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