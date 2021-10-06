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Дизайнер придумал одежду для переживших трансплантацию органов пациентов

People: дизайнер Рене Руиз сшил халат для пациентов больницы Miami Transplant Institute
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Показ Rene Ruiz
Показ Rene Ruiz
Фото: Backgrid USA / Legion-media

Американский дизайнер придумал одежду для людей, переживших операцию по пересадке органов. Об этом сообщает People.

Модельер Рене Руиз (Rene Ruiz) разработал вещи специально для пациентов больницы Miami Transplant Institute в Майами, которым хирурги провели различные трансплантации. Отмечается, что мужчина сшил халаты по просьбе директора по маркетингу медицинского учреждения Мэтьи Пинзура.

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Согласно материалу, во время работы дизайнер консультировался с врачами, медсестрами и пациентами, чтобы создать максимально комфортную одежду. В конечном счете он представил голубой халат с внутренними карманами и специальными выходами для трубок, которые легко открываются с помощью кнопок. Каждое изделие украшено вышивкой в виде сердца.

«Мои халаты не только красивые, но и комфортные. Они помогают пациентам быстрее восстановиться и облегчают работу медицинскому персоналу. Счастливые лица пациентов — то, ради чего я работал. Я счастлив, что помог им лучше перенести реабилитацию после операции!» — заключил Руиз в интервью журналистам.

Отмечается, что всего в больницу доставили 4260 халатов.

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