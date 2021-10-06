«Досье Пандоры» раскрыло детали многолетнего расхищения кхмерских сокровищ

Британский коллекционер Дуглас Лэтчфорд, специализировавшийся на поиске и продаже предметов искусства, созданных древними кхмерами, и обвиненный в многолетнем незаконном расхищении кхмерских сокровищ, использовал трастовые фонды для сокрытия своих доходов и реального происхождения присвоенных им ценностей. Детали его махинаций раскрываются в масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) о связях мировых лидеров, влиятельных бизнесменов и артистов с офшорами на миллиарды долларов, сообщает The Washington Post.

Так, согласно опубликованным материалам, в 2011-2012 годах после того, как следователи в США заинтересовались участием Лэтчфорда в разграблении древних кхмерских храмов, располагающихся на территории современной Камбоджи, коллекционер вместе с семьей создал два трастовых фонда — Skanda Trust и Siva Trust, зарегистрировав их на острове Джерси. Предполагается, что они были созданы для хранения «значительных финансовых активов», а также коллекции кхмерских реликвий стоимостью около десяти миллионов долларов. Также через эти фонды проходили продажи незаконно вывезенных Лэтчфордом из Камбоджи ценностей.

Как утверждается в «досье Пандоры», многие из похищенных коллекционером предметов искусства были приобретены известными во всем мире музеями, несмотря на их сомнительное происхождение и фальшивую документацию. Так, часть реликвий была обнаружена в коллекциях Метрополитен-музея в Нью-Йорке, Британского музея и Национальной галереи Австралии.

При этом, отмечает The Washington Post, многие музеи не стремятся возвращать полученные ими реликвии официальным властям Камбоджи, откуда они были похищены. Семья Лэтчфорда, который скончался в 2020 году, долгое время также настаивала на том, что все предметы в его коллекции были получены на законных основаниях и имеют необходимую документацию. Однако спустя почти десять лет после начала расследования против коллекционера его дочь Джулия Лэтчфорд все же пообещала вернуть в Камбоджу более 100 реликвий из бронзы, меди, золота и песчаника, которые еще остались в коллекции ее покойного отца. Первые пять из них вернулись на родину на минувшей неделе.

«Досье Пандоры» было опубликовано в начале октября. В нем расследователи ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.