Из уральской полиции начали увольняться полковники

URA.RU: в Екатеринбурге проходят массовые увольнения из управления МВД на транспорте

В Екатеринбурге массово увольняются сотрудники транспортной полиции — покидают свои должности как минимум шесть полковников, двое из которых были заместителями начальника главка генерал-майора полиции Александра Вострикова. Об этом в среду, 6 октября, сообщает URA.RU со ссылкой на собственные информированные источники.

По данным издания, рапорты об увольнении офицеры начали подавать еще летом 2021 года. Среди них — высокопоставленные сотрудники главка: полковник Сергей Новиков, полковник Евгений Лазарев, полковник Сергей Щенников, полковник юстиции Алексей Гусев, полковник полиции Юрий Гуляев и полковник Алексей Салтыков.

Управление МВД на транспорте, осуществляющее работу на территории Уральского федерального округа, Прикамья и Оренбургской области, на данный момент находится в процессе реорганизации. Отчасти это результат работы комиссии, присланной министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, которая провела около 60 служебных проверок. Инициатива была связана с подозрением на фальсификации отчетности раскрываемости преступлений.

