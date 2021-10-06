Власти США заставили Google предоставлять поисковые запросы пользователей

Власти США заставили Google отслеживать и предоставлять данные поисковых запросов пользователей по ключевым словам. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, американское правительство приказывало компании предоставлять сведения, включая имена учетных записей, IP-адреса и CookieID, обо всех, кто вводил определенные поисковые запросы. Это было сделано, чтобы облегчить работу правоохранительных органов.

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Полиция и следственные органы для своих целей использовали так называемый «ордер по ключевому слову». Правоохранители отправляли запросы в Google, чтобы найти информацию о предполагаемых преступниках, участвовавших в торговле людьми и насилии над несовершеннолетними.

В последние годы было обнародовано только два таких ордера. Однако эксперты заявляют, что подобная практика вызывает опасения, так как невиновные пользователи могут оказаться вовлеченными в уголовное расследование.

«Этот невиданный ранее метод угрожает интересам Первой поправки (конституции США, защищающей свободу слова, прессы и собраний — прим. «Ленты.ру») и неизбежно захватывает невинных людей, особенно если ключевые слова не уникальны, а временные рамки не точны. Что еще хуже, полиция в настоящее время делает это тайно, что изолирует эту практику от публичных дебатов и регулирования», — заключила Дженнифер Граник, советник по надзору и кибербезопасности в Американском союзе гражданских свобод.

В 2017 году суд Филадельфии обязал Google при наличии судебного ордера передавать американским властям переписку пользователей почтового сервиса Gmail, хранящуюся на серверах за пределами США. В компании приняли решение не высказываться по результатам судебных процессов.