Зеленский понадеялся на поддержку Германии на переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмаером в Киеве заявил, что рассчитывает на дальнейшую действенную поддержку ФРГ в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщается на сайте офиса президента.

«Рассчитываем на дальнейшее действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в рамках "нормандского формата!», — заявил украинский лидер.

Зеленский также отметил, что Киев пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке Украины, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности.

По словам главы государства, он ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, способствующая украинского-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для Киева.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский встретится с российским лидером Владимиром Путным только после разрежения некоторых фундаментных вопросов в двусторонних отношениях.