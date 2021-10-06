На Украине пообещали жестко реагировать на антисемитизм

Украинские власти будут жестко реагировать на любые случаи антисемитизма. Об этом руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак высказался на встрече с представителями Национальной коалиции в поддержку евроазиатского еврейства, сообщает пресс-служба главы республики.

Представители коалиции поприветствовали усилия Украины, направленные на проведение памятных мероприятий по случаю 80-летия трагедии в Бабьем Яре и борьбу с антисемитизмом. В частности, они упомянули соответствующий закон, принятый ранее Верховной Радой, и отметили его важность.

Ермак в свою очередь пообещал, что команда украинского лидера сделает все для скорой реализации принципов этого документа. «К счастью, сегодня Украина преодолела антисемитизм, но мы обеспокоены попытками некоторых политиков вернуть скрытые антисемитские послания к нашему национальному диалогу через свои медиахолдинги и другими способами. Президент Зеленский не допустит этого», — заключил он.

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В сентябре Верховная Рада во втором чтении приняла закон о противодействии антисемитизму. В соответствии с документом, преступлениями на подобной почве будут считаться убийство или причинение иного вреда лицам еврейского происхождения, а также публичные оскорбления в их адрес и отрицание Холокоста.